بالفيديو.. مراقب أبواب الحرم المكي يروي تفاصيل 23 عامًا قضاها متنقلاً بين الأبواب

مكة المكرمة(صدى):

قضى مراقب أبواب الحرم المكي محمد عبده ، 23 عاًما متنقلاً بين 200 باب من أبواب الحرس المكي حارسًا لها .

تحدث مراقب أبواب الحرم المكي خلال مشاركته في الحوار مع “قناة الإخبارية” عن الأعوام التي قضاها متنقلاً فقط بين الأبواب ، مُشيراً بسعادته لخدمته لبيت الله .

وأوضح أنه قضى الـ 23 عامًا فقط في حراسة الأبواب وليس في أي مهنة غيرها والتفتيش على الأشياء الممنوعة ، مُوضحًا أن وجبة الإفطار تفوته بسبب حرصة على آداء مهنته على أجمل وجه، فينتظر دخول المُصلين إلى بيت الله ومن ثم يتجة للإفطار .

وأشار أنه يتواجد بين المصليين من اليمين واليسار مؤكداً على رغبتة في الصلاة بينهم ولكن طبيعة عمله وظروفه لن تسمح له بذلك، لافتًا أن له الشرف أن يقوم بحراسة المُصليين بعد الله عز وچل .

ويُذكر أنه قضى 50 ألف ساعة متنقلاً بين 210 بابِ داخل المسجد الحرام وساحاته، يحرص على خدمة الزوار من شتى بقاع الأرض حسب ما قالته قناة الأخبارية.