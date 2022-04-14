دياز: سنفرض إيقاعنا على دوشنبه الطاجيكي غدًا

طلال الغامدي(صدى):

تحدث المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال، رامون دياز، عن المباراة التي بين الهلال ونظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي.

وأكد أن المباراة التي ستقام يوم غد تعد مهمة جدا؛ لأن الفوز فيها يضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور التالي بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مضيفا أنهم سيحاولون فرض إيقاعهم في المباراة.

وأضاف أن عبدالله عطيف ما زال بمرحلة الإعداد ويسير بالبرنامج بشكل جيد ولا ينقصه إلا القليل للمشاركة في المباريات، متوقعا عودة اللاعب في المباريات القليلة المقبلة