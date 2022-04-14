صور .. كلب ينقض على سيدة ويشوه وجهها

لندن(صدى):

تعرضت سيدة لإصابات في وجهها تحتاج على إثرها لعدة عمليات جراحية بعدما نهشها كلب مسببا لها تشوهات في وجهها.

وكانت السيدة التي تدعى سام لودج ، تمشي إلى منزلها ، بمقاطعة جريمسبي البريطانية يوم الجمعة ، عندما صادفت امرأة تسير مع كلبها، فسألتها إذا كان من المقبول مداعبة الحيوان وقيل لها أن الكلب كان ودودًا.

وتلقت السيدة صدمة كبيرة فحين انحنت لتداعب الكلب نهش وجهها بوحشية، مما أدى إلى كشف الغضروف الموجود على أنفها مسببا جروح خطيرة.

و أجرت سام عددًا من العمليات بوجهها لمحاولة إعادة الجلد مرة أخرى، لكن تم تحذيرها من أن الشعور في وجهها قد لا يعود أبدًا بسبب تلف الأعصاب الذي عانت منه.