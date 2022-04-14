زيادة عدد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 نادياً
اعتمد مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 فريقا اعتباراً من الموسم الرياضي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
َوقرر المجلس اعتماد ٨ لاعبين غير سعوديين بحيث تضم قائمة المباراة ٧ منهم بحد أقصى، فيما يسمح للأندية بدءا من موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة.
واعتمد المجلس زيادة أندية دوري الدرجة الثالثة إلى ٤٠ فريقا تقسم إلى ٤ مجموعات، وذلك اعتباراً من الموسم الرياضي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.
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