زيادة عدد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 نادياً

ماجد محمد(صدى):

اعتمد مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 فريقا اعتباراً من الموسم الرياضي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

َوقرر المجلس اعتماد ٨ لاعبين غير سعوديين بحيث تضم قائمة المباراة ٧ منهم بحد أقصى، فيما يسمح للأندية بدءا من موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة.

واعتمد المجلس زيادة أندية دوري الدرجة الثالثة إلى ٤٠ فريقا تقسم إلى ٤ مجموعات، وذلك اعتباراً من الموسم الرياضي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.