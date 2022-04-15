بالفيديو.. كاميرات مراقبة ترصد لحظة مقتل شاب على يد آخر بساطور

القاهرة(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة لحظة مقتل شاب على يد آخر، بمدينة تلا، التابعة لمحافظة المنوفية في مصر، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بساطور.

وبيّنت الكاميرات محاولت الشاب المتوفي الهروب والدفاع عن نفسه، لكن المتهم تمكن منه، وسدد له طعنتين في الصدر والظهر، أودت بحياته بعدما فشلت المحاولات إسعافه بمستشفى تلا المركزي.

وقال والد الشاب المتوفي إبراهيم الرجبي، والد الشاب سامي، المتوفي على يد الشاب البلطجي بمدينة تلا، أن نجله الذي يبلغ من العمر 21 عاما، يعمل “فرانا”، خرج يوم الجمعة مع زملائه وأثناء تواجده في أحد المقاهي، طلب منه الجاني 5 جنيهات تحت التهديد، فرفض نجله وقال له: “لو محتاج أكثر هديك لكن عنوه لا”.

وأضاف أن المشاجرة نشبت بينهم وبتدخلات المتواجدين تم فضها ولكّن الجاني توعد نجله، لافتًا أن نجلة حاول الصلح مع الجاني تجنبًا المشاكل .

وأوضح أن المتهم سبق أن استهدف نجله أثناء توجهه إلى العمل وأصابه بقطع في يده نتج عنه 20 غرزة، وقدموا بلاغًا على الفور وحصل المتهم فيه على حبس 3 شهور، ولم ينفذ ذلك.

وقال:”أن المتهم وجه لنجله سامي عدة ضربات منها في الصدر والظهر، بينما الضربة الأخيرة أصابت الرئة وفشلت كافة المحاولات الطبية لإسعافه، ومن ثم ألقى مصرعة.