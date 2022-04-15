بالفيديو … أمل الحربي تفصح عن شرط مهرها في الزواج
قالت الكاتبة أمل الحربي أن شرط مهرها في الزواج هو نومها بغرفة، وزوجها بغرفة أخرى، لافته إلى أنها لا تستطيع أن تستيقظ وتجد أحد بجانبها .
وأوضحت” الحربي” خلال مشاركتها مع برنامج ” مراحل مع علي العلياني ” أن الذي اخترع الزي السعودي، اخترعه ليجعل الحوار قائم بين المرأة والرجل .
وأضافت أن قمة التعقيد تكمن في الثوب الأبيض، قائلةً :” أنه يعطي الشهور بالعظمة الزائدة لدى الرجال ”
شرط غريب عند أمل الحربي في مهر الزواج!@Ali_Alalyani#مراحل_أمل_الحربي #قناة_SBC pic.twitter.com/qQaSl3cmRG
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 15, 2022
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