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بالفيديو … أمل الحربي تفصح عن شرط مهرها في الزواج

بالفيديو … أمل الحربي تفصح عن شرط مهرها في الزواج
أميرة خالد(صدى):

قالت الكاتبة أمل الحربي أن شرط مهرها في الزواج هو نومها بغرفة، وزوجها بغرفة أخرى، لافته إلى أنها لا تستطيع أن تستيقظ وتجد أحد بجانبها .

وأوضحت” الحربي” خلال مشاركتها مع برنامج ” مراحل مع علي العلياني ” أن الذي اخترع الزي السعودي، اخترعه ليجعل الحوار قائم بين المرأة والرجل .

وأضافت أن قمة التعقيد تكمن في الثوب الأبيض، قائلةً :” أنه يعطي الشهور بالعظمة الزائدة لدى الرجال ”


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