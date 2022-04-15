وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية عدد من الأراضي في عسير

عسير(صدى):

وافق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على البدء في إجراءات نزع ملكية عدد من الأراضي في عسير.

ونص قرار نزع الملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد 132 ك. ف الذي يربط محطة المجاردة بمحطة محايل، الواقعة في محافظة بارق بمنطقة عسير، وتتمثل في قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 375801003178 وتاريخ 26 /2 /1442هـ، وجزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 675803000173 وتاريخ 23 /3 /1441هـ، وجزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 375801002420 وتاريخ 16 /7 /1441هـ، وجزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 775801000430 وتاريخ 20 /3 /1437هـ.

ووجه الوزير الشركة السعودية للكهرباء بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما وجه الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق، مؤكدًا أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار