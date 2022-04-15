الشؤون الإسلامية: المبالغة في البكاء والترتيل ورفع وخفض الصوت في الدعاء مزعج للمصلين (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح متحدث الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، سليمان الخميس، أن المبالغة في البكاء والترنيم والترتيل ورفع وخفض الصوت في الدعاء بطريقة غير مقبولة مزعج للمصلين.

وقال الخميس :” رفضت الوزارة تجاوز وتطاول الدعاء من قبل بعض الأئمة وتحويل القنوط إلى موعظة، حيث يسترسل بعض الأئمة في الدعاء بالقنوط ولا يحرصون على جوامع الدعاء، كما يبالغ البعض برفع صوته وكل هذا مخالف”.

وأضاف ” وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالطريقة المشروعة في الدعاء ونبهت بأن يكون الدعاء بخشوع وتذلل وأدعية مشروعة من غير إطالة وأن يقتصر على جوامع الدعاء، وما صح من الأدعية المأثورة “.