الباحث حسن المصطفى يكشف تفاصيل القبض عليه في تفجيرات الخبر

علي القحطاني (صدى):

كشف الباحث حسن المصطفى تفاصيل القبض عليه في المطار ضمن المشتبهين بهم في تفجيرات الخبر عام 1996م .

وقال المصطفى خلال لقاءه ببرنامج الليوان، إنه كان مسافرا إلى دبي وأثناء تواجده في مطار الظهران القديم قام الموظف بختم جواز السفر ثم ألغى الختم.

وأشار إلى أنه اتصل بأحد معارفه وطلب منه أن يخبر ابن عمه بأنه تم توقيفه وتم نقله إلى السجن في مخطط 91.

وأكد أنه تم إلقاء القبض عليه ليس لأنه كان مطلوبا وإنما لكونه على قوائم المشتبه بهم، مرجعا أسباب الاشتباه به إلى أنه كان متأثر بأفكار خط بالإمام ولديه شبكة علاقات واسعة، وبالتالي فإن أعداد كبيرة من السجناء كانوا أقاربه أو أصدقائه أو زملائه في الدراسة فكان من الطبيعي ورود اسمه ضمن التحقيقات، بالإضافة إلى سفره أكثر من مرة إلى سوريا ولبنان وكان هذا يشبه خط سير المتدربين.