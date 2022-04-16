أحمد الفهيد: بيان اتحاد الكرة يقول لا تصدعونا وما عندنا قضية

طلال الغامدي(صدى):

انتقد المحلل الرياضي أحمد الفهيد، بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما تم تداوله سابقًا عن شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وقال “الفهيد” في حديثه عن البيان: “بيان اتحاد الكرة يقول لا تصدعونا وما عندنا قضية وهي من اختصاص الـ FIFA واحنا مهتنا التواصل مع الاتحاد الدولي لمعرفة القرارات التي تم اتخاذها بشأنها”.

وتابع: “تمنيت أن يسمي القضية بمسمياتها فكان من المفترض أن يكونوا واضحين وصارحين من أجل الشارع الرياضي وفهم وتوعية الناس حتى يعرفون إلى أين تذهب تلك القضية ؟”، وذلك بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.