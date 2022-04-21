بالفيديو.. زائر يمني يوجه رسالة شكر للملك سلمان وولي العهد

المدينة المنورة (صدى):

وجه زائر يمني رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقدم الشكر لهما لجهودهما لمساعدة الشعب اليمني، وحل الأزمة اليمنية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

كما شكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يقدموه لخدمة ضيوف الحرمين في موسم العمرة.