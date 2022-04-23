رئيس الحكومة العراقية لـ أمير داعش: لا خيار أمامكم سوى الموت

بغداد (صدى):

توعد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية، أمير تنظيم «داعش» الجديد في بلاد الرافدين، مؤكدًا أنه لا خيار أمام الدواعش سوى الموت.

ووجه “الكاظمي” خطابه إلى داعش قائلاً: “لقد اختبرتمونا في مختلف المجالات عسكرياً وأمنياً، وإننا يومياً نسجل الانتصار تلو الانتصار، وأنتم تخسرون يوماً بعد يوم، ليس هناك خيار أمامكم سوى الموت، ولن نطمئن إلا بسحقكم”.

وتابع: “لقد سحقنا أمراءكم، الواحد تلو الآخر، وسنسحق أميركم الجديد وكل إرهابي ينتمي إلى عصاباتكم، أيها الدواعش ترهبوننا بالموت أقول لكم سنرهبكم بالموت ونذيقكم طعم الهزيمة، وسنكتب التاريخ بانتصاراتنا وتضحياتنا».

وجاء ذلك خلال وصول “الكاظمي” في وقت سابق اليوم إلى مناطق غربي محافظة الأنبار للإشراف على انطلاق عمليات الإرادة الصلبة.