هل تكيس المبايض يمنع الحمل ؟

أميرة خالد(صدى):

تُعاني العديد من السيدات من متلازمة تكيس المبايض وهى عبارة عن اضطراب في الغدد الصماء يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني لدى بعض النساء، وهو الأمر الذي يدفعهم للتساؤل عن إمكانية تسبب تكيس المبايض في منع الحمل.

بداية يتسبب تكيس المبايض في بعض الأعراض منها تدفق الطمث الغزير، وعدم انتظام الدورة الشهرية، أو غيابها، بالإضافة لزيادة شعر الجسم وحَب الشباب.

ويؤدي تكيس المبايض لعدم انتظام الدورة الشهرية وبالتالي عدم حدوث عملية التبويض بشكل منتظم كل شهر، ففي حالة تكيُّس المبايض البسيط، قد تحدث الإباضة بنسبة أقل؛ لذلك متلازمة تكيُّس المبايض البسيط قد تؤخر الحمل قليلاً ولكن لا تمنعه.