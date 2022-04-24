” الحج ” تعاقب عدد من شركات العمرة بغرامة 50 ألف ريال

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت وزارة الحج والعمرة عقوبات بحق 10 شركات عمرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال لكل شركة، نظرا لتقصيرهـم وإخلالهم بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، تمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.

وأكدت الوزارة بأنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمـن، وأنهـا ماضية في حماية حقوقهـم مـع مـزودي الخدمة، وذلك عبر الاستمرار أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتفاعل مع بلاغات المعتمرين.

ودعـت الوزارة جميع ضيوف الرحمـن مـن داخل المملكة وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات او اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة.