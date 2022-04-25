ناقد رياضي: إلغاء نادي النصر لعقده مع حمدالله يدل على أن موقفه 100% سليم (فيديو)
أكد الناقد الرياضي توفيق الخليفة أن إن إلغاء نادي النصر لعقدة مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله يدل على أنه يرى موقفه 100% سليم، مُشيرًا إلى أن إلغاء العقد كان نتيجة ولم يكن سبب.
وأضاف:” لما تظهر تسجيلات مع حمدالله وإغراءات لحمدالله وتشاهد حمدالله داخل الملعب كيف تصرف مع نادي الاتحاد وتشاهد حمدالله ماذا يفعل بغرفة الملابس وماذا يفعل مع اللاعبين، فمعناها أن حمدالله كان متكي ومسنود.
وأوضح ” الخليفة ” خلال مداخلة على برنامج ” 24 الرياضية ” أنه وصل إلى نقطة إلتقاء من خلال تواصلة مع حمدالله ومسلي آل معمر، ولكنه لم يفصح عن الحديث.
وقال:” أرسل حمدالله رسالة يقول فيها الله يجزاك خير، أرجو أن لا يظهر الكلام اللي دار بيني وبينك” مُشيرًا إلى أنه احترامًا لكلمته لا يُريد الافصاح عن شيء من الحديث.
توفيق الخليفة :
ان ثبتت التسجيلات .. فمعناها ان "حمدالله" كان متكي .. وما حدث في الغاء العقد كان "نتيجة" وليس سبب ..
ذكريات ..@tawfiqsk pic.twitter.com/6mcfLwrZJp
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 25, 2022
شيوووووووووووون[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ ساعة واحدة
طيب ان قلنا كلامك صحيح وان النصر فسخ العقد كان نتيجة ….لماذا يرفض النصر ان يدعم شكواه بالفيفا بهذه التسجيلات وتقديمها كقرينة وانه نتيجة لهذه المفاوضات وتخاذل اللاعب فقد تم فسخ العقد ؟
الأمر الثاني لماذا لم تقدم هذه التسجيلات الا بعد هذه المدة الطويلة ؟؟
وأهم سؤال اذا كسب النصر القضية كم راح يكون عدد بطولاته ؟؟؟