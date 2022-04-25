ناقد رياضي: إلغاء نادي النصر لعقده مع حمدالله يدل على أن موقفه 100% سليم (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي توفيق الخليفة أن إن إلغاء نادي النصر لعقدة مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله يدل على أنه يرى موقفه 100% سليم، مُشيرًا إلى أن إلغاء العقد كان نتيجة ولم يكن سبب.

وأضاف:” لما تظهر تسجيلات مع حمدالله وإغراءات لحمدالله وتشاهد حمدالله داخل الملعب كيف تصرف مع نادي الاتحاد وتشاهد حمدالله ماذا يفعل بغرفة الملابس وماذا يفعل مع اللاعبين، فمعناها أن حمدالله كان متكي ومسنود.

وأوضح ” الخليفة ” خلال مداخلة على برنامج ” 24 الرياضية ” أنه وصل إلى نقطة إلتقاء من خلال تواصلة مع حمدالله ومسلي آل معمر، ولكنه لم يفصح عن الحديث.

وقال:” أرسل حمدالله رسالة يقول فيها الله يجزاك خير، أرجو أن لا يظهر الكلام اللي دار بيني وبينك” مُشيرًا إلى أنه احترامًا لكلمته لا يُريد الافصاح عن شيء من الحديث.