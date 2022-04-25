رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من المسؤولين يقدمون الشكر لخادم الحرمين الشريفين

علي القحطاني(صدى):

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة والوزير اللبناني السابق خالد قباني، وعدد من المسؤولين اللبنانيين، عن شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة عودة سفراء دول الخليج العربي إلى بيروت .

ويُذكر أن ذلك جاء خلال مأدبة إفطار رمضانية، أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في اليرزة أمس، حضرها مسؤولو الجمعيات الإسلامية الخيرية.