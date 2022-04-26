محمد الدويش: ما أقدر أجزم إن النصر يكسب قضيته مع حمدالله (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أوضح الصحفي الرياضي محمد الدويش أن تهمة التحريض هي فقط في الفيفا كدليل من أدلة فسخ العقد، قائلاً:” الآن في ناس يتكلمون، لو خسر النصر .. أنا شخصيًا ما أقدر أجزم إن النصر يكسب قضيته مع اللاعب عبدالرازق حمدالله”.

وأضاف في مداخله على برنامج ” الحصاد الرياضي”: ” أن نادي النصر يدعي على حمدالله، مُشيرًا إلى أن الفيفا يجب أن ينظر لتلك القضية ويشاهد الإثباتات، قائلاً :” أثبت أهلا وسهلاً ما أثبت، امسك الباب ” .

وتابع:” الآن أمام لجنة الاحتراف تهمة، النصر يتهم الاتحاد والاستاذ حامد البلوي بأنه حرّض هذا اللاعب وخربه .. هل يثبت ذلك الاتهام ؟، إذا ثبت الاتهام بيعاقب البلوي بلائحة الاحتراف ، وإن ما ثبت فكلام إدارة نادي النصر ماله أي دليل”.