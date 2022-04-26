محمد الدويش: ما أقدر أجزم إن النصر يكسب قضيته مع حمدالله (فيديو)
أوضح الصحفي الرياضي محمد الدويش أن تهمة التحريض هي فقط في الفيفا كدليل من أدلة فسخ العقد، قائلاً:” الآن في ناس يتكلمون، لو خسر النصر .. أنا شخصيًا ما أقدر أجزم إن النصر يكسب قضيته مع اللاعب عبدالرازق حمدالله”.
وأضاف في مداخله على برنامج ” الحصاد الرياضي”: ” أن نادي النصر يدعي على حمدالله، مُشيرًا إلى أن الفيفا يجب أن ينظر لتلك القضية ويشاهد الإثباتات، قائلاً :” أثبت أهلا وسهلاً ما أثبت، امسك الباب ” .
وتابع:” الآن أمام لجنة الاحتراف تهمة، النصر يتهم الاتحاد والاستاذ حامد البلوي بأنه حرّض هذا اللاعب وخربه .. هل يثبت ذلك الاتهام ؟، إذا ثبت الاتهام بيعاقب البلوي بلائحة الاحتراف ، وإن ما ثبت فكلام إدارة نادي النصر ماله أي دليل”.
🗣 محمد الدويش:
اذا النصر لم يثبت اتهاماته على "حمدالله" .. الفيفا سيقول له "امسك الباب" ..
الحصاد الرياضي …@Aldowayesh pic.twitter.com/GeAOQRFlys
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 25, 2022
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