رامون دياز: سياسة التدوير نجحت مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال، أن سياسة التدوير نجحت بعد إراحة الكثير من العناصر وعدم المشاركة بكامل المجموعة في جميع المباريات مع تحيقيق الفريق نتائج إيجابية وتصدر المجموعة.

وقال “دياز” خلال المؤتمر الصحافي: “جاهزين للمواجهة الأخيرة بعد أن حققنا التأهل، لا ننظر لهذه المواجهة فقط بل إلى جميع مباربات الموسم المتبقية”.

وتابع: “سأشرك في مواجهة الريان غدا التشكيلة الأساسية وسنرى فريقنا مكتمل، لأنه من المهم أن يتم تجهيز الفريق للمتبقي من مباريات الموسم”.

ويستكمل الهلال السعودي مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا، حيث يُلاقي الزعيم الريان القطري في الجولة السادسة من دور المجموعات.