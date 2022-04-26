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  3. بالفيديو.. مواطن يقدم خبرته في اللياقة البدنية لأكثر من 300 متدرب في بريدة

بالفيديو.. مواطن يقدم خبرته في اللياقة البدنية لأكثر من 300 متدرب في بريدة

بالفيديو.. مواطن يقدم خبرته في اللياقة البدنية لأكثر من 300 متدرب في بريدة
الرياض(صدى):

حرص الشاب إبراهيم الرشودي على تقديم خبرته في اللياقة البدنية لأكثر من 300 متدرب في إحدى حدائق بريدة.

وأكد “الرشودي” أن يستهدف كافة الأعمار من الأطفال إلى الشباب وكبار السن ولديه عدد كبير ممن يرغبون في التدريب، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أنه تمكن من خلال هذه التمارين من استقطاب الأطفال والشباب إلى الرياضة بدلا من الهواتف، مضيفا أن ممارسة هذه الرياضة لمدة ساعة ستساعدهم في المستقبل.


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