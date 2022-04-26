اليويفا يستعين بالشرطة لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات

وكالات(صدى):

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) طرق جديدة لمكافحة الفساد والتلاعب في نتائج مباريات كرة القدم.

وأعلن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتعاون مه وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، من أجل إيجاد طرق جديدة لمكافحة التلاعب في النتائج.

ومن جهته، حذر بوركهارد مول رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأندية، موضحا أن الجائحة تسببت في خسائر كبيرة للأندية، مضيفا أن هذا الوضع يجعل اللاعبون والمدربون والحكام ومسؤولو الأندية معرضين لمكائد وسطاء التلاعب.