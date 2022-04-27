الصحة العالمية تحذر من التراجع الحاد لفحوصات كورونا

وكالات(صدى):

أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات من تراخي دول العالم في إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، معتبرة أن ذلك يجعل العالم في حالة عمى إزاء تطور الفيروس وتحوراته المحتملة.

وصرح رئيس المنظمة، تيدروس غيبريسوس، إن “الصحة العالمية” سجلت أدنى معدل أسبوعي لوفيات كورونا منذ مارس 2020، بواقع 15 ألف حالة وفاة، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض ربما يكون نتيجة التراجع الحاد في عدد الفحوصات.

وأضاف: “هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط انتقال الفيروس وتطوره… عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل فإن الجهل ليس نعمة”، بينما أوضح رئيس تحالف التشخيص العالمي “فيند”، ويليام رودريغيز، إن معدلات الاختبارات في جميع أنحاء العالم انخفضت من 70 إلى 90% خلال الأشهر الأربعة الماضية، على الرغم من ارتفاع الإصابات بالمتحورة “أوميكرون”.