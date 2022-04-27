الشتري: ليلة القدر تقع في العشر الأواخر وليست مختصة بليلة دون غيرها

علي القحطاني(صدى):

أوضح معالي الشيخ الدكتور سعد الشتري عضو هيئة كبار العلماء ، أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يخص العشر الأواخر بعبادات من أجل أن ليلة القدر تقع فيها، وأكد أن الليلة تقع في العشر الأواخر وليست مختصة بليلة دون غيرها .

وقال” الشتري” خلال مداخلة على برنامج ” فتاوي” :”أن ليلة القدر تتنقل بين سنةٍ وأخرى في العشر الأواخر، مُشيرًا إلى أن؛الرسول صل الله عليه وسلم في سنة من السنوات قال لأصحابه:” من كان متحريًا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر”.

وأضاف:” بينما في سنة أخرى قال النبي صل الله عليه وسلم :” لأصحابه بأنه رأى سجوده صبيحة ليلة القدر في ماءٍ وطين، ودل ذلك أن ليلة القدر كانت في تلك السنة يوم 21 “.

وتابع :” أن ليلة القدر ليست مختصة بليلة بعينها ولكنها تختلف ما بين سنة وأخرى”، مؤكدًا أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، لافتًا أنها أرجى أن تكون في الليالي الوترية .

وأشار إلى أن ليلة 27 هي أرجى ليالي العشر لأن عدد من الصحابة كانوا يجزمون بأن ليلة القدر تكون ليلة 27، وحثّ الجميع أن يجعلوا العشر الأواخر محل طاعة وعبادة للفوز بتلك الليلة .