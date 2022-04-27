بالفيديو .. حكم قصر وجمع الصلاة لمن يعمل على سفينة تقضي شهورا في البحر

عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، حكم قصر وجمع الصلاة لمن يعمل على سفينة تقضي شهورا في البحر.

وقال إن الإنسان في هذه الحالة لا يكون مستقر وليس معه أهله وربما يتغير غرفته من وقت لآخر،وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”.

وأضاف أن الإنسان حينها يكون شأنه كشأن المغترب وليس المقيم، وبالتالي فأنه يكون حينها بحكم المسافر فيما يتعلق بقصر الصلاة.