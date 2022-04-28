النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض كورونا لفترة طويلة

أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة بريطانية أن النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض كورونا لفترة طويلة.

وأوضحت الدراسة أن النساء أقل احتمالًا من الرجال للشفاء التام بنسبة 33٪ ولكن الذين احتاجوا إلى تهوية أثناء وجودهم في المستشفى والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة كانوا أكثر عرضة للخطر.

كما ذكر باحثون بريطانيون أنه حتى بعد مرور عام على مغادرة المستشفى فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد لفترة طويلة تظهر عليهم أعراض خطيرة.