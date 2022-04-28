بالفيديو.. الوليعي: يروي تجربته كمدرب لهندسة الحاسب في مخيمات اللاجئين

الرياض(صدى):

تحدث مهندس الحاسب “الوليعي” عن تجربته في مخيمات اللاجئين كمدرب لهندسة الحاسب والجوالات، قائلاً:” تتكون دوراتنا من هارد وير وسوفت وير وفك الجهاز قطعة قطعة والتعامل مع إصلاح المشاكل “، لافتًا أنه أخرج 41 متدرب لسوق العمل الأردني.

وقال :” كان لوالدي تأثير عليّ في المرحلة الإبتدائية كنا نذهب إلى المساجد لننظف وبعدين أتت المرحلة الجامعية وتخصصت في قسم الحاسب “.

وأضاف “الوليعي ” خلال مداخلة على برنامج ” سخاء ” :” أنه أصبح لديه هاجس التطوع في مجاله”، مُشيرًا إلى أنه بدأ دورات مجانية للمحتاجين، لافتًا أن هناك شخصين من المتدربين قاموا بعد الدورات بفتح مشروع خاص بهم ونجحوا في ذلك.

وتابع :” أن بعد ذلك أتت اتفاقية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز الملك سلمان”، مؤكدًا أنه بفضل الله أصبح قادر على التدريب خارج حدود وطنه بمخيم الزعتري بالأردن .

وأشار “الوليعي “إلى أنه إنسان اجتماعي ويحب التعرف على الأصدقاء ويكوّن علاقات مع الأشخاص والمؤسسات الاجتماعية أيضًا .