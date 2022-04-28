بالفيديو.. مواطن يبتكر جهاز يزيل تبخر الوقود من المحطات

الرياض(صدى):

رصد مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهاز ابتكره “مواطن” يساهم في حماية الإنسان والبيئة وشركات توزيع الوقود، وذلك من خلال معالجة الأبخرة المتصاعدة من محطات الوقود.

ومن جانبه، قال المحامي عناد القرشي مبتكر الفكرة، إن الفكرة نبعت مما شاهده من انتشار خزانات الوقود في المحطات وروائح الوقود الناتجة من فتحات التخزين، وكذلك عمليات الاحتيال في توزيع الوقود.

وأوضح أنه استمر في البحث خمس سنوات حتى توصل إلى أن المشكلة تتمثل في تبخر الوقود السالب والذي يعد من مسببات أمراض سرطان الدّم،.

وعن آلية عمل الجهاز، ذكر أن الجهاز يزيل تبخر الوقود نهائياً، مشيرًا إلى أنه مكون من وحدتين تعملان على حل مشكلات ضغط خزان الوقود والكثافة ودرجة الحرارة العالية.

كما أشار إلى أن الجهاز حقق نتائج إيجابية حيث حصل على شهادات إجازة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والملكية الفكرية.