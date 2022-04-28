تحقيق يكشف تسبب سيجارة في سقوط طائرة مصرية

القاهره(صدى):

كشف تحقيق أجراه خبراء أجانب معظمهم فرنسيين عن السبب المرجح أنه أدى إلى حادث سقوط Airbus A320 تابعة لشركة “مصر للطيران” الوطنية، في أعماق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر الخبراء إلى أن تسجيلات صوتية وبيانية في الصندوقين الأسودين أظهرت أن الطائرة كانت تعاني وقت الحادث تسرّبا من قناع أوكسجين مساعد الطيار، ونيران اشتعلت داخل قمرة القيادة.

ورجح الخبراء أن النيران اشتعلت بسبب سيجارة كان يدخّنها المساعد محمد ممدوح أحمد عاصم، في قمرة القيادة، أو ربما كان المدخن هو الطيار محمد سعيد علي شقير، وفقا لما ذكرته صحيفة Corriere della Sera الإيطالية.

يذكر أن الطائرة Airbus A320 تابعة لشركة “مصر للطيران” الوطنية سقطت في عام 2016، ما تسبب في وفاة 66 من ركابها