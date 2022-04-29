مجموعة التركي القابضة توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة التركي القابضة،، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، عبر موقعها الإلكتروني وذلك لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

وأوضحت مجموعة التركي القابضة أن الوظائف المعلنة وفق المسميات التالية :مراقب المستندات (الخبر)، رئيس مرفق/ معسكر (الرياض).

وأفادت بأن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .