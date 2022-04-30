وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مجموعة سيركو

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من العلا، وتبوك، والرياض.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مراقب المستندات، مدير البيئة، خبير جودة المشاريع، مدقق ضمان الجودة، مفتش ضمان ومراقبة الجودة، مسؤول الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة سيركو