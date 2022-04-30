امرأة تحصل على تعويض عن كعكة سرقها جنود قبل 77 عامًا
أقدم الجيش الأمريكي على تقديم كعكة لامرأة إيطالية عوضا عن كعكة سرقها منها جنود أمريكيون قبل 77 عاما عندما وضعتها بجوار نافذة منزلها.
وكانت ميري ميون (90 عاما) تبلغ من العمر 13 عاما عندما شهدت قريتها سان بيترو، بالقرب من مدينة فيتشنزا، شمالي إيطاليا، معركة بين القوات الأميركية والجنود الألمان، لافتة إلى أن والدتها صنعت لها كعكة عيد ميلاد، بيد أن أمريكيين انتهازيين وجوعى على الأرجح سرقوها، مضيفة أنها ستشارك أقاربها الكعكة البديلة.
وأوضحت: «سوف نتناول تلك الحلوى مع جميع أفراد عائلتي، وأتذكر هذا اليوم الرائع الذي لن أنساه أبدا»؛ حيث قدم الجيش الأميركي الكعكة في حفل أقيم أمس في منطقة جيارديني سالفي بمدينة فيتشنزا، بحضور أفراد من الجيش ومسؤولين محليين وعدد من السكان.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19790 ] نشر منذ 12 دقيقة
تفاهة بمعنى الكلمة يا سادة يا عموم رغم أن الكعكة بالكريمة ولا نجزم بأن استعادة المرأة لهذه الكعكة بأنها سخريةمنها ومن طلبها هذا إن كانت طلبت وإما إن لم تطلب فالسخرية أوسع بكثير مهما يكن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58599 ] نشر منذ 7 دقائق
ههههههههههههههههههههههههه