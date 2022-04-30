جدل حول إلهام الفضالة بسبب حديثها عن أبناء شهاب جوهر

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، عن استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك مع ابنتيها فجر ونور، وابنتي زوجها الفنان شهاب جوهر وذلك بعد أيام من إعلان والدتهما زواجها.

وأظهرت إلهام الفضالة كيفية تعاملها مع أبناء شهاب جوهر، من داخل أحد المراكز التجارية، ورحلتها لشراء احتياجتهن في عيد الفطر من اجل الاحتفال معاً، قائلة: “أمس خلصت فجر، نور باقي لها أشياء بسيطة ولولو وآية اليوم يبدأون، وأخلص كل البنات”.

وتباينت آراء المتابعين لها حول الغرض من الحديث عن طريقة تعاملها مع أبناء شهاب جوهر؛ حيث اعتبر بعض المتابعين أن الغرض من ذلك هو لفت الأنظار إليها والظهور بطريقة جيدة ولائقة أمام الجمهور، في الوقت الذي أكد فيه آخرون نواياها الطيبة والصادقة ومعاملتهم كأبناء لها، مدافعين عنها.