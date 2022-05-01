” ابن جمعة ” يوضح الفائدة من توظيف الموارد بنوعيها المادي والبشري

الرياض(صدى):

تحدث عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا،فهد بن جمعة، عن توظيف الموارد بنوعيها المادي والبشري.

وقال فهد بن جمعة:”توظيف الموارد بنوعيها المادي والبشري، ومخرجاتها زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي وصافي الصادرات، الطلب الكلي، ونمو وازدهار”.

وكان فهد بن جمعة ذكر في تصريحات إن عصر النفط الذهبي يعود مرة أخرى، نتيجة أن أسعار تحقق فوائض في ميزانية دول الخليج، مبينا:”اتفاق أوبك+ صامد رغم الضغوط من خارجها، ونقص الإمدادات العالمية سيستمر لسنوات قادمة، أنصار البيئة بين أعاصير الكربون وارتفاع أسعار الطاقة، أما موت أو دفع الضريبة”.