شاهد.. مختص: الحوثيون لا يلتزمون بأي قانون أو نظام

الرياض(صدى):

قال أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي، إن هناك قرار أممي بالاعتراف بالشرعية اليمنية وعدم الاعتراف بالميليشيات الحوثية بعد الاستيلاء على المؤسسات الحكومية، وهذا قرار دولي.

وأشار علي العنزي:”هناك قرار من مجلس الأمن باعتبارها جماعات إرهابية لعدم التزامها بقانون أخلاقي أو قانون دولي، ولذلك تستهدف المدنيين وتضع منهم دروعا بشرية من خلال إطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة من خلال التجمعات البشرية”.

ولفت:”المليشيات الحوثية تتجاوز كل القوانين والأخلاقيات وتعتدي على الأهداف المدنية في المملكة والإمارات، ولا يهمها استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية”، موضحا:”الحوثيون لا يلتزمون بأي قانون أو نظام ويجب أن يكون الموقف الدولي حازم ضد الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين”.