وفاة الفنان جعفر الغريب‬⁩ عن عمر يناهز الـ 67 عامًا

أميرة خالد(صدى):

غاب عن حياة الفن اليوم الاربعاء الفنان جعفر الغريب, بعد صراع ومعاناة مع المرض، استمرت عدة أشهر حتى وفاته اليوم عن عمر يناهز الـ 67 عامًا .

ولد جعفر الغريب في الأحساء، ومثل في عدد من السهرات التلفزيونية والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات، وتنوعت أعماله بين التراجيديا والرومانسية والكوميديا بالإضافة إلى تلك ذات الطابع الاجتماعي.

وبدأت المسيرة الإبداعية للفنان بمسلسل “عائلة أبو كاش” للمخرج رضوان عبد الله ، والذي عُرض عام 1988. عام 1990 شارك في أول عرض له بعنوان “تدمير ديرة” للمخرج عبد الناصر الزاير.

ومن أشهر أعمال جعفر الغريب مسلسل “الأوراق المتساقطة” و “الحيتان” و “أيام السراب” و “طاش ما طاش”. كما مثل بلاده في أربعة مهرجانات دولية في القاهرة والإمارات العربية المتحدة والبحرين.