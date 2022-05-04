شاهد.. استشاري يكشف عن طرق الوقاية من الوباء الكبدي الغامض وأعراضه
كشف استشاري طب الأسرة الدكتور عواد الذايدي، عن طرق الوقاية من الوباء الكبدي الغامض، وأعراضه.
وقال عواد الذايدي:”الحرص على نظافة الأطفال، وعدم الملامسة والأهم الوقاية”.
وحول أعراض الوباء الكبدي الغامض، أبان:”الاستفراغ والاسهال والحرارة وإصفرار لون الجلد ولذا يجب الذهاب للطوارئ للاطمئنان”.
يذكر أن التهاب الكبد يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن. واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد. وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به.
فيديو | استشاري طب الأسرة د. عواد الذايدي يذكر طرق الوقاية من الوباء الكبدي الغامض ويوضح أعراضه #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/InPbTvDnya
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022
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