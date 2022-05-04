مختص : ارتفاع عمليات البيع في قطاع التجارة الإلكترونية يؤكد مزيد الفرص لهذا القطاع (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح المختص في تقنية المعلومات خالد أبو إبراهيم أن ارتفاع عمليات البيع في قطاع التجارة الإلكترونية يؤكد أن هناك المزيد من الفرص في هذا القطاع.

وقال خالد أبو إبراهيم :” النسبة الشرائية الموجودة في المملكة تعطي للشباب التوجه على هذا القطاع، حيث أن هذا القطاع لا يعد قطاعا واحدا”.

وأضاف ” حتى يتم التعامل مع التجارة الإلكترونية فهناك الخدمات اللوجستية، النقل، التصميمات، التصوير، التسويق الإلكتروني، كما أن السوق اليوم بحاجة مختصين تسويق إلكتروني، يتعاملوا مع منصات البحث ومنصات التواصل الإجتماعي ”