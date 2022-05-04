مختص : ارتفاع عمليات البيع في قطاع التجارة الإلكترونية يؤكد مزيد الفرص لهذا القطاع (فيديو)
أوضح المختص في تقنية المعلومات خالد أبو إبراهيم أن ارتفاع عمليات البيع في قطاع التجارة الإلكترونية يؤكد أن هناك المزيد من الفرص في هذا القطاع.
وقال خالد أبو إبراهيم :” النسبة الشرائية الموجودة في المملكة تعطي للشباب التوجه على هذا القطاع، حيث أن هذا القطاع لا يعد قطاعا واحدا”.
وأضاف ” حتى يتم التعامل مع التجارة الإلكترونية فهناك الخدمات اللوجستية، النقل، التصميمات، التصوير، التسويق الإلكتروني، كما أن السوق اليوم بحاجة مختصين تسويق إلكتروني، يتعاملوا مع منصات البحث ومنصات التواصل الإجتماعي ”
فيديو | المختص في تقنية معلومات خالد أبو إبراهيم: ارتفاع عمليات البيع في قطاع التجارة الإلكترونية يؤكد أن هناك المزيد من الفرص في هذا القطاع#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/XvxmOr8sYz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022
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