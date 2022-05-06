طريقة التعامل مع الطفل عند تناوله أدوية أو مواد غريبة

الرياض(صدى):

ذكرت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل حال تناول الطفل لأدوية أو مواد خطيرة.

وقالت المدينة الطبية، أن هذه الإرشادات تشمل ضرورة الحفاظ على الهدوء لحسن التصرف، وعدم إجبار الطفل على التقيؤ، وإبقائه مستيقظاً ومتنبهاً، فضلًا عن التأكد من سمية المادة من خلال الملصق.

وأوصت بمراقبة الطفل طول اليوم بعد الحادثة، والاتصال على الرقم 937 للحصول على التوجيهات، مع اصطحاب الطفل إلى مركز الطوارئ إذا لزم الأمر وإحضار عينة من المادة، داعيةً إلى ضرورة الاحتفاظ بالأدوية والمواد الخطيرة بعيداً عن متناول الأطفال لمنع حدوث حالات التسمم.