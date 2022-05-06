مختص: عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات الوقود

الرياض(صدى):

أكد أحمد الحربي المتخصص في السيارات، أن عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات مضخات الوقود.

وقال “الحربي” في حديثه: “عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات مضخات الوقود في مبرمجين وخبراء يبتكرون هذه الأنظمة ليستخدمها العامل البسيط، فالعامل جزء من عملية السرقة وليست كلها”.

وتابع: “من الأفضل أن تقف بجانب العامة من بداية التعبئة إلى نهايتها فهناك حالات غش مثل خلط نوعي البنزين 95 و 91″، بحسب حواره بقناة “الإخبارية”.