مختص: عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات الوقود
أكد أحمد الحربي المتخصص في السيارات، أن عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات مضخات الوقود.
وقال “الحربي” في حديثه: “عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات مضخات الوقود في مبرمجين وخبراء يبتكرون هذه الأنظمة ليستخدمها العامل البسيط، فالعامل جزء من عملية السرقة وليست كلها”.
وتابع: “من الأفضل أن تقف بجانب العامة من بداية التعبئة إلى نهايتها فهناك حالات غش مثل خلط نوعي البنزين 95 و 91″، بحسب حواره بقناة “الإخبارية”.
فيديو | المتخصص في السيارات أحمد الحربي لـ #برنامج_120:
عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات مضخات الوقود وهناك حالات غش مثل خلط نوعي البنزين 95 و 91 pic.twitter.com/qQESv2M23j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2022
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