أعراض بالفم تنبه بالإصابة بـ ” نوبة قلبية “

متابعة أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، أن هناك علامات بالفم قد تشير إلى الإصابة بحالات أخرى بما في ذلك أمراض القلب؛ حيث حذر الخبراء من أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر إلى الإصابة بنوبة قلبية.

وأوضح الدكتور مارك بيرلروث: «تحاكي النوبات القلبية أحيانًا حالات صحية بسيطة، مثل عسر الهضم، لذلك من المهم معرفة الفرق بين هذه الحالات وغيرها»، مضيفًا أنه يمكن أن تكون الأعراض الشبيهة بالحموضة من نوبة قلبية، وقد يسبب هذا رائحة كريهة وطعم حامضي أو معدني في الفم، وفقًا لـexpress.

ومن بين تلك الأعراض: عسر هضم مزمن أو حاد بدون تجشؤ أو تجشؤ أو حرقة في المعدة أو غثيان أو طعم لاذع في الفم، لافتًا إلى أن النوبة القلبية تحدث عندما يتم إعاقة تدفق الدم عبر الشريان التاجي فجأة، مما يحرم العضو الحيوي من العناصر الغذائية الغنية بالأكسجين.