خبراء: تغير لون زيت المحرك لا ينذر بوجود مشكلة في المحرك

أميرة خالد(صدى):

يلعب زيت المحرك دور هام في الحفاظ على محرك السيارة وعمله بكفاءة عالية، حيث يقوم بأداء العديد من الوظائف الحيوية داخل المحرك.

وذكر الخبراء أنه عند بداية استخدام زيت المحرك فإن لونه الأصلي يميل للون العسلي الشفاف، لكنه يتحول تدريجيا مع السير إلى اللون البني الفاتح ثم البني الغامق ثم مع الوقت يصبح الزيت لونه أسود.

وأشار الخبراء أن هذا يدل على الاعتقاد الخطأ بأن تغير لون الزيت للسواد يدل على تهالك المحرك، فهذا الأمر يعد طبيعًيا تمامًا ولا ينذر بوجود أي مُشكلة بمحرك السيارة.

كما أنه مع كثرة الاستخدام وأثناء قيام الزيت بمهمته في تنظيف المحرك تعلق به بقايا الشوائب الناتجة عن حرق الوقود وتكسبه اللون الأسود.

ويُصاحب ذلك أيضًا عمل الزيت تحت ظروف قاسية من درجات الحرارة العالية جدًا داخل المحرك مع الاحتكاك المستمر لأجزائه الداخلية، وهي التي تحول لون الزيت أيضاً للون القاتم.