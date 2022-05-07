بيريرا : سأستمر بالعمل داخل الهلال ودائما أطمح بالمزيد (فيديو)
علق نجم الهلال ماتيوس بيريرا على مباراة فريقه أمام نظيره ضمك التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت وانتهت بفوز الهلال برباعية، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال بيريرا :”لا توجد لدي أعذار بعد مرور جزء كبير من موسمي الأول مع الهلال، وسأستمر بالعمل ودائمًا أطمح بالمزيد”.
وأضاف ” سأستمر دائما على العمل، وسأستمر على أن أكون دائما أفضل من قبل، وكذلك الفريق مستمر على الانتصارات، وكلما تطور الأداء الفردي انعكس ذلك بشكل عام على أداء الفريق “.
"لا توجد لدي أعذار بعد مرور جزء كبير من موسمي الأول مع الهلال، وسأستمر بالعمل ودائمًا أطمح بالمزيد"
ماثيوس بيريرا – لاعب #الهلال#ضمك_الهلال
#SSC | #SPL pic.twitter.com/RkBMA2H0OW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022
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