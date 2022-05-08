وزير التعليم: أزمة كورونا ساهمت في تسريع خطط الوزارة
أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، أن أزمة كورونا ساهمت في تسريع خطط الوزارة المسبقة لتطوير التعليم في كافة مستوياته فما كان سيستغرق سنة تم تنفيذه في ربع المدة.
وقال “آل الشيخ” في حديثه خلال انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 في الرياض، إن التعليم الإلكتروني مكمل لاكتساب المهارات وتزداد أهميته في التعليم الأساسي ويختلف مدى الحاجة إليه بحسب المرحلة العمرية.
وتابع: “الطالب في الصفوف الأولية لا يمكن تعليمه بطريقة تكاملية عن بعد فيجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين المعلم والطالب”.
وعن التعليم الإلكتروني، أضاف: “لم تعد المدرسة محصورة في مكان واحد و التعليم عن بعد اختصر المسافات فأصبح هناك مدرسة متنقلة ومرنة بالإضافة لوجود التعليم الذاتي بتجارب مختلفة”.
فيديو | #وزير_التعليم: أزمة #كورونا ساهمت في تسريع خطط #وزارة_التعليم المسبق لتطوير التعليم في كافة مستوياته#المؤتمر_والمعرض_الدولي_للتعليم#الإخبارية pic.twitter.com/5mTnSQVD1I
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022
فيديو | التعليم الإلكتروني مكمل لاكتساب المهارات وتزداد أهميته في التعليم الأساسي#المؤتمر_والمعرض_الدولي_للتعليم#الإخبارية pic.twitter.com/TvlDmA58xm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022
فيديو | #وزير_التعليم: لم تعد المدرسة محصورة في مكان واحد و #التعليم_عن_بعد اختصر المسافات#المؤتمر_والمعرض_الدولي_للتعليم#الإخبارية pic.twitter.com/LxnyeiOeX8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022
عبداللطيف[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ يومين
باختصار تدريس عن بعد يعني مافيه احداث مدارس بالتالي مافيه توظيف معلمين ومعلمات
اللهم احفظ مملكتنا من شر المفسدين[ عدد التعليقات: 9062 ] نشر منذ يومين
مخالف للنشر
سارة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
ياناس التعليم عن بعد وإجراء الاختبارات من خلاله اكبر خطأ. في التعليم عن بعد كان المعلم والمعلمه يهرجون مع الجدران لأن الطالب اما نايم أو على لعبة. والاختبار ام الطالب او اختة يختبرون عنه. حتى اختبار الوزارة لايعتبر مقياس مافيه طالب جالس يختبر يرمي الكتاب لأمه وقوقل وهي تختبر. فكوننا من الاختبارات عن بعد.
إبراهيم طه[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ يوم واحد
جزاك الله خيرا يا وزير التعليم نظام الثلاثة أترام رائع وأرجو الاستمرار عليه