وزير التعليم: أزمة كورونا ساهمت في تسريع خطط الوزارة

الرياض(صدى):

أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، أن أزمة كورونا ساهمت في تسريع خطط ‎الوزارة المسبقة لتطوير التعليم في كافة مستوياته فما كان سيستغرق سنة تم تنفيذه في ربع المدة.

وقال “آل الشيخ” في حديثه خلال انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 في الرياض، إن التعليم الإلكتروني مكمل لاكتساب المهارات وتزداد أهميته في التعليم الأساسي ويختلف مدى الحاجة إليه بحسب المرحلة العمرية.

وتابع: “الطالب في الصفوف الأولية لا يمكن تعليمه بطريقة تكاملية عن بعد فيجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين المعلم والطالب”.

وعن التعليم الإلكتروني، أضاف: “لم تعد المدرسة محصورة في مكان واحد و ‎التعليم عن بعد اختصر المسافات فأصبح هناك مدرسة متنقلة ومرنة بالإضافة لوجود التعليم الذاتي بتجارب مختلفة”.