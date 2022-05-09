الخرافات المتداولة أن قطع البصل بالغرفة تمنع انتشار الإنفلونزا خاطئة

أميرة خالد(صدى):

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات خرافية تنصح بوضع بصل مقطع في غرف المنزل للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، وتعود تلك النصائح بانتظام لتطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى.

كذلك انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار مضللة كثيرة عن البصل، ما دفع مواقع عدة إلى نشر نفي لها بالاستناد إلى آراء خبراء.

وتعتبر هذه المنشورات المضلة خرافية ولا تستند إلى أي خلفية علمية، لاسيما أنها لا تميّز بين البكتيريا والفيروس، فالإنفلونزا هي عدوى فيروسية يسببها أحد الفيروسات وليست عدوى بكتيرية.

وأشار موقع بوليتيفاكت إلى مقال نشره مدير قسم العلوم والمجتمع في جامعة ماكجيل جو شوارز عام 2017، حيث نفى فيه أن يكون البصل مغناطيساً للجراثيم مستنداً إلى أدلة علمية واضحة.

وقال شوارز: “لا يعتبر البصل بيئة حاضنة للجراثيم، بل العكس تماماً، فالبصل يحتوي على مركبات الكبريت التي تحارب الجراثيم عادة، أي أنها لا تمتصها”.

وكانت جمعية منتجي وتجار وموزعي البصل الأميركية قد نشرت على موقعها نفياً للشائعة التي تدعي أن البصل يقي من الإنفلونزا، كما تنفي كل الخرافات التي تتعلق بالبصل عبر موقعها الرسمي.