القبض على امرأة قتلت طفلتها لسرقة منزلها

القاهرة(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على سيدة مصرية اتفقت مع عشيقها على قتل طفلتها من أجل سرقة منزلها.

وكانت الزوجة ترغب في الطلاق لكي تتزوج من عشيقها فرسمت معه خطة على سرقة منزلها وقتل طفلتها من أجل أن يبدو الحادث كسرقة ويقوم الزوج بتطليقها.

وسهلت المرأة دخول عشيقها إلى المنزل ثم جعلته يقتل طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات من خلال خنقها، وبعدها سرق أموال وهاتف محمول، وغادر.

واشتبهت الشرطة في الحادث، وواصلت التحريات إلى أن اكتشفت الشرطة أن المتهمة البالغة من العمر 30 عاما هي من دربت مع عشيقها خطة قتل ابنتها وسرقة منزلها.