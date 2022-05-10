نجل ديكتاتور الفلبين الراحل يفوز بانتخابات الرئاسة

مانيلا(صدى):

فاز فرديناند ماركوس الإبن فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة الفلبينية، في أول فوز بالأغلبية منذ ثورة 1986 التي أطاحت بالحكم الديكتاتوري لوالده.

وكشفت إحصاءات غير رسمية للجنة الانتخابات أن ماركوس 64 عاما، اجتاز حد 27.5 مليون صوت المطلوب لضمان الأغلبية، ليمهد لعودة عائلة ماركوس إلى السلطة، بعد 36 عاما من خروجها إلى المنفى بعد الإطاحة بها في انتفاضة “سلطة الشعب”.

وقال ماركوس لمؤيديه: آمل ألا تملوا من الوثوق بنا، لدينا الكثير من الأشياء التي نود أن نفعلها.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية قرب نهاية الشهر.