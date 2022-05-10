تراجع أسعار النفط

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مسجلة أكبر انخفاض لها في أكثر من خمسة أسابيع بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات الخام الروسية، كما أثرت مخاوف النمو الاقتصادي على المعنويات في جميع الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 101 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضها بنحو 6% يوم الاثنين.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إلغاء الحظر المقترح على السفن المملوكة للاتحاد التي تنقل الخام الروسي بعد اعتراضات من أعضاء من بينهم اليونان، فيما تتواصل المحادثات بشأن الحزمة السادسة من العقوبات.