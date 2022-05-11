اعتقال ذئب بشري اغتصب 900 امرأة بداعي علاجهن من الجن

تونس(صدى):

اعتقلت السلطات التونسية مجرما قدم نفسه على أنه معالج روحي، وذلك بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه باغتصاب مئات النساء بالخداع.

ويقدم المتهم نفسه على صفحته على “فيسبوك” باسم “بولغا كاهولي”، ويجذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي علاجهن من الجن.

وادعى أن لديه قدرات ضد “السحر الأسود”، وأن أساليبه تعطي “نتائج مضمونة” وأنه بالتالي شفى ما بين 800 و900 امرأة عن طريق الجلسات الجنسية.