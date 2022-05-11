عيسى الجوكم: قرارات غرفة فض المنازعات في قضية كنو هي نتيجة الضغط الجماهيري(فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أوضح المحلل الرياضي عيسى الجوكم أن قرارات غرفة فض المنازعات في قضية لاعب نادي الهلال محمد كنو هي نتيجة الضغط الجماهيري .

وقال” الجوكم” خلال مداخلة عبر برنامج “المنتصف ” :” أن قضية عبدالله السالم اللي استمرت عدة شهور والتي بث فيها غرفة فض المنازعات ومن ثم جاء النقد من مركز التحكيم الرياضي، أعتقد أن ما حدث في قضية محمد كنو سيحدث في قضية التسجيلات “.

وأكد أن التعاطي الجماهيري والإعلامي يربك من عمل اللجان، لافتًا أن الجهة القانونية لا يجب أن تأخذ بالضغط الإعلامي ولا بالضغط الجماهيري .

وكانت لجنة المنازعات عاقبت الهلال بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، إلى جانب إيقاف “كنو” عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر.، وإيقاف الهلال فترتين.