مقتل مارسيلو بيتشي أبرز القضاة المعروفين في مكافحة الجريمة المنظمة

وكالات(صدى):

أُغتيل القاضي مارسيلو بيشي أحد القضاة المعروفين من الباراغواي، والمتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة، بطلقات نارية خلال قضائه شهر العسل في جزيرة بارو السياحية في كولومبيا.

وأفادت الصحافية كلاوديا أغيليرا، زوجة القاضي بأن شخصين غريبين اقتربا منهما أثناء وجودهما على أحد الشواطئ الخاصة، قبل أن يطلقا الرصاص فجأة على بيشي، لافتة أنه لم يتلق أي تهديدات.

وقالت أغيليرا:” هاجم رجلان مارسيلو، بعدما وصلا إلى الشاطئ، في قارب صغير، أو دراجة مائية، الحقيقة أنا لم أر جيداً”.

وتابعت :” أنه بمجرد اقترابهما ومن دون تحذير، أصاباه برصاصتين، واحدة في وجهه، والثانية في ظهره”.

ويُذكر أنه قبل ساعات من إطلاق النار على القاضي، أعلنت زوجته الصحافية كلاوديا أغيليرا، أنها حامل.