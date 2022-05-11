بالفيديو.. زوجان يثيران الجدل بقرار عدم الإنجاب

أميرة خالد(صدى):

قرر زوجان مصريان عدم الإنجاب رغم عدم وجود أي مانع صحي لديهم، وذلك لعدم رغبتهما في إنجاب طفل لحياة قد لا يحبها.

وقال الزوج، أن الناس ينجبون الأطفال لمصلحتهم الخاصة ويشبعون غريزة الأمومة والأبوة على حساب الآخرين على حد قوله، مضيفًا أن أهله أخطأوا حينما أنجبوه، بحسب قناة “العربية”.

وأشار الزوج إلى أنه إذا اتفق الزوجان منذ البداية على عدم الإنجاب وأراد أحدهما الإنجاب فيما بعد فعليهما الانفصال، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لاتفاقهما على عدم الإنجاب هو التخطيط للحياة.

"والدي ارتكبا خطأ عندما أنجباني".. زوجان يرفعان شعار زواج بلا إنجاب #صباح_العربية pic.twitter.com/0nQKOK5VfX — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 11, 2022